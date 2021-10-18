Житель Дятловского района приговорен к 2 годам колонии за оскорбление правоохранителя

18 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Дятловского района приговорен к 2 годам колонии за угрозы правоохранителю и его публичное оскорбление. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Дятловского района поддержала в суде государственное обвинение в отношении 45-летнего местного жителя.

Мужчина в январе 2021 года в одной из социальных сетей высказал угрозы насилием в адрес правоохранителя, а также оскорбил его.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Дятловского района вынес обвинительный приговор. Мужчина приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

С обвиняемого в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере Br2 тыс.

Также дело об оскорблении сотрудника внутренних дел рассмотрел суд Ошмянского района. Обвиняемый 45-летний мужчина оставил оскорбительный комментарий под видео с правоохранителем. По приговору суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на 2 года.

С обвиняемого в пользу потерпевшего взыскана денежная компенсация морального вреда в размере Br800.-0-