15 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Житель Дрибинского района перепродал могилевчанину кредитный автомобиль, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

В милицию обратился 52-летний инженер одной из организаций Могилева. Мужчина рассказал, что приобрел у наглядно знакомого мужчины авто стоимостью Br18 тыс. После покупки могилевчанин узнал, что машина была куплена в кредит и владелец не имел права перепродавать ее.

"Правоохранители установили, что автомобиль продал 38-летний рабочий одной из организаций города, житель Дрибинского района. Оказалось, что мужчина взял автомобиль в кредит, а после в короткие сроки оформил сделку купли-продажи с другим гражданином. Получив приличную сумму денег, мужчина исчез: за кредит он платить не стал. К покупателю автомобиля обратились представители банка, которые рассказали, что владелец не имел права перепродавать машину", - отметили в УВД.

Возбуждено уголовное дело.-0-