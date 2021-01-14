Житель Дзержинска приговорен к 10 месяцам ограничения свободы за оскорбление сотрудника милиции

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Дзержинского района вынес приговор по уголовному делу о публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

Как следует из материалов дела, находясь у себя дома в Дзержинске, мужчина с помощью мобильного телефона в одном из чатов мессенджера Telegram разместил оскорбительное высказывание, которое имело ненормативную форму выражения, в адрес сотрудника органов внутренних дел, инспектора уголовно-исполнительной инспекции Дзержинского райисполкома майора милиции в связи с выполнением им служебных обязанностей.

Судом обвиняемый признан виновным в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Ему назначено наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное упреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-