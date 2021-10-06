Житель Гомельского района хранил дома почти 1 кг марихуаны

6 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. У жителя Гомельского района изъяли почти 1 кг марихуаны, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
Оперативники наркоконтроля Новобелицкого РОВД Гомеля задержали 27-летнего жителя Гомельского района. При осмотре его дома милиция обнаружила различные емкости, заполненные веществом растительного происхождения, марихуаной, и приспособления для употребления наркотика.
Задержанный пояснил, что собрал коноплю в Буда-Кошелевском районе, измельчил и высушил для дальнейшего употребления. Часть сырья еще ждала обработки.
Изъятое вещество общим весом почти 1 кг направлено на экспертизу в ГКСЭ. По результатам исследований будет дана правовая оценка действиям сельчанина. Ранее он был судим за незаконные операции с банковскими пластиковыми картами.-0-