Житель Гродно поджег совместную с бывшей женой квартиру

29 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно поджег общую с бывшей женой квартиру. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Пожар в квартире одного из домов по улице Малыщинской произошел в конце апреля. "Жилище принадлежит мужчине 1974 года рождения и его бывшей жене. Пара развелась, сейчас идет раздел имущества", - пояснили в милиции.

Выяснилось, что в день пожара мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег диван в квартире и ушел.

Его задержали. В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.218 УК (умышленное уничтожение либо повреждение имущества). Раньше проблем с законом у него не было.-0-

Фото УВД Гродненского облисполкома