Житель Гродно получил два года колонии за надругательство над флагом на Кургане Славы

12 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно получил два года колонии за надругательство над госфлагом на мемориальном комплексе "Курган Славы". Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.
Прокуратура Гродно поддержала в суде государственное обвинение в отношении 41-летнего мужчины.
В прокуратуре отметили, что ночью в июле 2021 года обвиняемый на флагштоке Кургана Славы в Гродно закрепил поверх Государственного флага Республики Беларусь полотнище бело-красно-белого цвета. Сделано это было с целью надругательства над госсимволами.
Мужчина признан виновным. Судом Октябрьского района ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.-0-