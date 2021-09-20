Житель Гродно продавал несуществующие вещи

20 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно, продавая в интернете несуществующие вещи, обманул более 30 человек. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

С сентября 2020 года 20-летний житель Гродно размещал на торговых площадках объявления о продаже несуществующих игровых консолей и комплектующих к ним, а также съемных носителей информации. Общение с покупателями прекращал сразу же после получения предоплаты.

"Всего в рамках расследования уголовного дела установлено более 30 потерпевших, а общая сумма причиненного им ущерба превысила Br2 тыс.", - рассказала Мария Трушинская.

Потерпевшие отмечали, что объявление у них подозрения не вызвало. Во время переписки обвиняемый предоставлял всю необходимую информацию и фото товара.

Выяснилось, что молодой человек уже был судим за уклонение от призыва. По решению суда он получил год ограничения свободы и наказание к моменту совершения очередного преступления не отбыл. Свое поведение объяснял желанием заработать.

Действия жителя Гродно квалифицированы по ч.ч. 1 и 2 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное повторно). Он заключен под стражу.

Расследование завершено, материалы уголовного дела переданы в прокурору для направления в суд.-0-