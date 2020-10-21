Житель Гродно разделся перед милицейской машиной и окружающими

21 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно разделся перед милицейской машиной на виду у окружающих. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В сентябре 40-летний гродненец отдыхал в одном из увеселительных заведений по ул.Горького. Около трех часов ночи он вышел на улицу и увидел милицейскую машину. Затем он подошел к машине и снял одежду с нижней части тела.

"Действия мужчины видели отдыхающие увеселительного заведения. Они сняли все на видео и разместили в одном из Telegram-каналов. Благодаря этому оперативники уголовного розыска Ленинского РОВД смогли установить личность хулигана", - рассказали в милиции.

Мужчина и ранее отличался экстравагантными поступками, за что и привлекался к административной ответственности. Сейчас за хулиганство возбуждено уголовное дело.-0-