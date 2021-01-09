9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно сопровождал поход в магазин поджогами мусорных баков - расследование завершено. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, 21 ноября 2020 года 39-летний житель Гродно по дороге домой поджег 7 мусорных контейнеров, расположенных вблизи жилых домов. Аналогичные действия мужчина совершал 1 и 4 декабря прошлого года. Всего местный житель поджег 18 баков для мусора", - рассказали в СК.

Обвиняемый пояснил, что вечерами выпивал дома один, а когда алкоголь заканчивался, ходил в магазин. "Возвращаясь, он поджигал мусорные баки", - отметили в ведомстве.

Следователем проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, допрошены обвиняемые и свидетели, проведен ряд экспертных исследований, заключения которых приобщены к материалам уголовного дела.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 и 2 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-