Житель Гродно создавал фейковые аккаунты и писал угрозы правоохранителям

4 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно завершено расследование уголовного дела об оскорблениях и угрозах применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и других. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

С сентября по ноябрь прошлого года 34-летний гродненец в интернете публично оскорблял сотрудников правоохранительных органов, членов избирательной комиссии и других людей. Кроме того, мужчина отправлял им сообщения с угрозами. Делалось все это с фейковых аккаунтов.

"Во время допроса обвиняемый рассказал следователю, что находил личные данные должностных лиц в деструктивных Telegram-каналах. Для обеспечения анонимности в интернете он использовал специальные программы", - рассказала Мария Трушинская.

Всего выявлено более 20 уголовно наказуемых фактов его деятельности. По некоторым эпизодам также будет дана оценка в рамках Кодекса об административных правонарушениях.

Расследовалось дело следственным управлением УСК по Гродненской области. Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.366 (угроза применения насилия в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) УК, ст.364 (угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК, ст.369 (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) УК и ст.185 (принуждение лица к выполнению какого-либо действия, совершенное под угрозой применения насилия к нему и его близким, распространения клеветнических или оглашения иных сведений, которые они желают сохранить в тайне) УК. Он заключен под стражу.

Расследование завершено, материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-