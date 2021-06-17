Житель Гродно угнал и разбил грузовик

17 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно угнал грузовик и попал на нем в аварию. Об этом БЕЛТА сообщили в Октябрьском РОВД Гродно.

Владелец "Ивеко" оставил свой грузовик на парковке на улице Антонова. Ключи находились в замке зажигания. На это обратил внимание 33-летний местный житель. Он ночью угнал машину, но поездка получилось недолгой. На улице Белуша грузовик врезался в припаркованную машину.

"Осознав, что совершил преступление, мужчина скрылся с места ДТП. Его личность удалось установить в течение суток", - сказали в милиции. Пояснить причины своего поступка угонщик не смог. По его словам, момент угона он не помнит.-0-