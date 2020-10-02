Житель Хойников хранил дома более 7,5 кг марихуаны

2 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Хойниках задержали мужчину, который сделал большой запас марихуаны "на зиму", сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В Хойникский райотдел милиции поступила информация, что неработающий 33-летний житель райцентра занимается сбором и хранением наркотических веществ. Наркоконтроль проверил эти сведения, и они подтвердились.

В частном доме нашли не просто тайник, а целое хранилище. "Оно было сделано под полом веранды. Хозяин поместил зелье в стеклянные банки, ведра, тазы и мешки", - отметили в УВД. Заключение экспертизы показало, что изъятое зеленое вещество растительного происхождения - это марихуана. Общий вес превысил 7,5 кг.

Владелец рассказал, что каннабис пришлось искать по всему району, так как милиция уничтожила известные ему плантации дикорастущей конопли. Марихуану хранил для личного потребления, пояснил он.

Мужчину задержали. Следователи возбудили уголовное дело.-0-