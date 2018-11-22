Житель Хотимска продавал в интернете несуществующий автомобиль

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хотимский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Хотимска, подозреваемого в мошенничестве, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, молодой человек скачал в интернете фотографии автомобиля "Ауди А1". Затем выставил "транспортное средство" на продажу на специализированном сайте, указав вымышленные год выпуска, характеристики и стоимость.

С целью приобретения автомобиля молодому человеку по объявлению позвонила 31-летняя жительница Минска. Для подтверждения сделки подозреваемый попросил женщину перевести ему на карт-счет предоплату в размере Br200, а после получения денег перестал выходить на связь.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого. Молодой человек с 2012 года неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.-0-