Житель Ивановского района на автомобиле зацепился за провод ЛЭП и погиб

20 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе следователи устанавливают обстоятельства нарушения правил безопасности во время ремонтных работ на ЛЭП, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Несчастный случай произошел 17 ноября. Выезжая из лесного массива на автомобиле ГАЗ-53, 30-летний местный житель зацепился передней частью кабины за провисший провод линии электропередачи. От удара кабина деформировалась, в результате чего мужчина получил смертельные травмы. Он скончался на месте происшествия.
Установлено, что на данном участке ЛЭП проводились ремонтные работы. На момент происшествия провод был обесточен.
В отношении начальника участка филиала обслуживающей организации Ивановским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.303 (нарушение правил безопасности строительных работ) Уголовного кодекса. Обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-
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