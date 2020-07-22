Житель Ивацевичей оборудовал в квартире помещение для выращивания конопли

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Новости темы " Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
22 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Ивацевичей установил в квартире оборудование для выращивания конопли, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.
Оперативники управления по наркоконтролю УВД Брестского облисполкома и Ивацевичского РОВД совместно с коллегами из Минской области обнаружили по месту жительства 31-летнего рабочего одного из предприятий города специальное приспособление, предназначенное для выращивания конопли. Бокс был оснащен климатическим оборудованием - системами освещения, вентиляции и увлажнения.
Оборудование, а также более 15 г марихуаны, которую подозреваемый хранил дома, изъяты. Мужчина задержан.-0-