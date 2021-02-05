Житель Каменецкого района незаконно хранил обрез с глушителем

5 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе правоохранители изъяли у местного жителя оружие и боеприпасы, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Сотрудники РОВД проводили санкционированный осмотр по месту жительства 56-летнего мужчины в одном из населенных пунктов района. Милиционеры нашли и изъяли у сельчанина изготовленный из винтовки ТОЗ-8М обрез калибра 5,6 мм, самодельный многокамерный глушитель и 40 патронов к нарезному огнестрельному оружию.

По заключению экспертов, оружие и боеприпасы являются пригодными к стрельбе. Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

В УВД напоминают, что гражданам запрещается хранить и использовать найденное или переданное оружие, собственниками которого они не являются. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел. Граждане, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности.-0-