Житель Краснополья приговорен к 3 годам колонии за пособничество в незаконной добыче рыбы

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокурор Чериковского района поддержал в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 31-летнего жителя городского поселка Краснополье. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Обвиняемому инкриминирована незаконная добыча рыбы в запрещенные сроки и время, с использованием орудий лова, принцип которых основан на использовании электромагнитного поля, что повлекло причинение ущерба в особо крупном размере.

"Как установлено, мужчина 26 апреля около 22.00 на реке Сенна вблизи деревни Пильня Чериковского района оказал активную помощь иным лицам, в отношении которых уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии. А именно: помог незаконно добыть 24 особи щуки, 138 особей плотвы, а также 6 окуней, 4 густеры, 4 ельца и одного налима", - сказали в прокуратуре.

Окружающей среде причинен ущерб на Br51,4 тыс., который возмещен в полном объеме еще на стадии предварительного расследования. Уголовное дело находилось в производстве Чериковского районного отдела Следственного комитета.

С учетом позиции гособвинителя и представленных доказательств суд Чериковского района постановил в отношении мужчины обвинительный приговор. На основании ч.6 ст.16 и ч.4 ст.281 УК назначил ему в качестве наказания 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима со штрафом в размере 100 БВ.

Обвиняемый не согласился с таким приговором и обжаловал его в апелляционном порядке. Определением судебной коллегии по уголовным делам Могилевского областного суда приговор суда первой инстанции в части назначенных основного и дополнительного наказаний оставлен без изменений и вступил в законную силу.-0-