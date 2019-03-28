Житель Лельчицкого района хранил дома детонаторы к авиационным боеприпасам

28 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Лельчицкого района незаконно хранил дома ружье и детонаторы к авиационным боеприпасам, сообщили корреспонденту БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Оперативники уголовного розыска Лельчицкого РОВД располагали информацией, что 50-летний житель деревни Симоничи незаконно хранит оружие и боеприпасы, и предложили сельчанину добровольно их сдать. Мужчина отказался. При осмотре дома в спальне под кроватью милиционеры обнаружили гладкоствольное охотничье ружье. Там же лежал и старый чемодан, внутри которого находились два неизвестных предмета, похожих на боеприпасы.
За нарушение правил обращения с огнестрельным оружием на владельца составили административный протокол. Неизвестные предметы отдали на экспертизу. В вынесенном заключении сказано, что они являются дополнительными детонаторами, которые используются в авиационных средствах поражения, пригодными для взрыва.
Лельчицкий РОСК возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 295 УК ("Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ"). Санкции статьи предусматривают наказание до семи лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.
Начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД Гомельского облисполкома Марат Файзуллин напомнил, что гражданин, добровольно сдавший оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, освобождается от уголовной и административной ответственности.-0-
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