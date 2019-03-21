Житель Барановичей хранил дома 8 незарегистрированных ружей и патроны

21 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД изъяли у жителя Барановичей незаконный арсенал оружия и боеприпасов, сообщил БЕЛТА начальник управления Александр Лаврукович.

Во время обыска по месту жительства мужчины было обнаружено и изъято 8 незарегистрированных гладкоствольных ружей разного калибра. Большую часть незаконного арсенала составили одно- и двуствольные охотничьи ружья производства Ижевского механического завода. Также в коллекции было по одному экземпляру от тульских оружейников и старейшей оружейной компании Германии Sauer. Кроме того, у горожанина обнаружены и изъяты 15 винтовочных патронов, которые согласно заключению эксперта изготовлены заводским способом и являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию и пригодны для стрельбы.

По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Санкция статьи предусматривает наказание от исправительных работ до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.-0-