Житель Лепельского района подключил самодельное взрывное устройство к авто жены

25 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство и незаконных действиях в отношении взрывчатых веществ и взрывного устройства, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 45-летний житель Лепельского района вечером 20 мая изготовил взрывное устройство и подключил его к автомобилю, на котором ездили его супруга и 14-летняя дочь. Мужчина соединил провода таким образом, что при включении правого поворота в автомобиле цепь должна была замкнуться и привести в действие самодельное взрывное устройство. Однако убийство не состоялось, поскольку днем 24 мая устройство обнаружили при ремонте авто. Кроме того, обвиняемый ошибочно подключил взрывное устройство к проводу, который не участвовал в электроцепи машины.

Фото УСК по Витебской области

"Следователи допросили потерпевших, свидетелей и обвиняемого. Последний пояснил, что решился на такой поступок для того, чтобы его жена вернулась и не разводилась с ним. Убивать ни ее, ни свою дочь он не хотел, а планировал лишь испугать супругу взрывом. С участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте и следственный эксперимент, в ходе которого он соорудил муляж самодельного взрывного устройства. При осмотре мобильного телефона установлены неоднократные угрозы и оскорбления в адрес жены", - рассказала Оксана Лазько.

Экспертиза установила, что изъятый объект - это самодельное взрывное устройство типа "объектная мина" с мощностью взрыва в тротиловом эквиваленте около 150 г. Устройство сработало бы при правильном его подключении. От взрыва человек в авто получил бы травмы, в том числе и несовместимые с жизнью.

По результатам расследования 45-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.295 (незаконные приобретение, изготовление, хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч.3 ст.295 (незаконные изготовление, хранение и ношение взрывного устройства, совершенные повторно) и ч.1 ст.14 ч.2 ст.139 (покушение на убийство двух лиц, заведомо малолетнего, совершенное общеопасным способом, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Обвиняемый находится под стражей. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-