Житель Лиды просил у прохожих позвонить и похищал деньги через их телефоны

6 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Лиды похищал деньги с помощью чужих телефонов, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

29-летний лидчанин на улице подходил к людям постарше и просил позвонить с их телефонов. "Сам же в это время заходил в приложение мобильного банкинга. Если у владельца мобильника были сохранены данные для перехода в аккаунт, то молодой человек просто переводил деньги со счета", - рассказали в милиции.

Личность подозреваемого удалось установить. Его действиям дана правовая оценка.

Чтобы не пострадать от злоумышленников, напомнили в милиции, лучше не сохранять личные данные на телефоне, а также не передавать его посторонним.-0-