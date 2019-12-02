Житель Ляховичского района сбил лося и скрылся с места ДТП

2 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе водитель сбил лося и скрылся с места ДТП, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 1 декабря около 20.00 на 20-м км автодороги Ляховичи - Святица, вблизи деревни Кривошин. По предварительной информации, 25-летний житель деревни Большое Подлесье двигался на автомобиле "Пежо" и наехал на внезапно выбежавшего на дорогу лося. Животное погибло, машина получила механические повреждения, сам водитель не пострадал и поспешил покинуть место происшествия.

В Ляховичах на помятую легковушку обратили внимание сотрудники Госавтоинспекции и остановили авто для проверки. Водитель пояснил, что якобы повредил авто во дворе дома.

Вскоре правоохранителям поступила информация о ДТП с участием дикого животного. Сопоставив оба факта, инспекторы ГАИ быстро вычислили водителя - участника происшествия. Свой поступок молодой человек объяснил тем, что испугался ответственности. В отношении водителя составлены два административных протокола по ч.5 ст.18.22 и ч.2 ст.18.17 КоАП (нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения, оставление водителем места ДТП).

Проводится проверка.-0-