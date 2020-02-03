3 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Лунинецкого района обнаружил во дворе минометную мину времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел в деревне Лунин. Сельчанин благоустраивал приусадебный участок. Во время земляных работ он неожиданно наткнулся на предмет, напоминающий боеприпас, и сообщил о находке в Лунинецкий РОВД. На место происшествия вызвали саперов в/ч 7404. Они установили, что это минометная мина времен ВОВ. Военнослужащие обследовали весь участок и других взрывных устройств не обнаружили.

Аналогичный случай произошел в Столинском районе, где в лесном массиве вблизи деревни Теребличи нашли авиационную бомбу.

Найденные боеприпасы уничтожены. В УВД напомнили, что при обнаружении сохранившихся с военных времен снарядов следует незамедлительно сообщать в милицию и ни в коем случае не трогать находку. Самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв.-0-