Житель Лунинецкого района ранил ножом сына и получил 3,5 года ограничения свободы

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Лунинецкого района огласил приговор по уголовному делу об умышленном причинении отцом тяжелых травм сыну, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

На скамье подсудимых оказался 65-летний мужчина. Во время разгоревшегося конфликта он, будучи пьяным, ударил 43-летнего сына ножом в живот. Пострадавший получил травму, которая по тяжести оказалась опасной для жизни.

Суд признал фигуранта виновным по ч.1 ст.147 (причинение тяжкого телесного повреждения) УК. Он приговорен к трем с половиной годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-