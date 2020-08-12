Житель Лунинецкого района выстрелил из ружья в знакомую

12 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Лунинецкого района выстрелил из ружья в свою знакомую, после чего покончил с собой, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Драма разыгралась в агрогородке Большие Чучевичи. По данным следствия, нетрезвый 40-летний мужчина пришел во двор 38-летней знакомой и выстрелил в нее из ружья. После этого он вышел со двора и покончил с собой. Женщина выжила. С огнестрельной раной ее доставили в больницу.

Лунинецким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.1 ст.139 (покушение на убийство) УК. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Установлено, что ружье не было зарегистрировано. Разрешения на хранение и ношение оружия погибший также не имел.-0-