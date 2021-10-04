Житель Малориты осужден на два года домашней "химии" за незаконный оборот психотропов

4 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Малоритского района огласили приговор по уголовному делу о незаконном обороте психотропных веществ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Обвиняемым по уголовному делу проходил 25-летний местный житель. Ранее он не имел проблем с законом. Следствие установило, что молодой человек как минимум дважды приобретал через интернет-магазин не менее 0,03 г альфа-PVP и альфа-PHP. Часть психотропов он употребил, оставшееся хранил дома, до того как их обнаружили и изъяли сотрудники милиции.

Суд признал фигуранта виновным по ч.1 ст.328 (незаконные без цели сбыта приобретение, перевозка и хранение психотропных веществ) УК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0-