Житель Минска за попытку дать взятку сотруднику ГАИ приговорен к 2 годам исправительных работ

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска признал жителя столицы виновным в покушении на дачу взятки сотруднику ГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Мужчине назначено наказание в виде 2 лет исправительных работ с удержанием из заработка в доход государства 25%, но не менее одной базовой величины ежемесячно. Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Ситуация произошла в декабре 2018 года. Сотрудники ГАИ остановили автомобиль Audi A4, за рулем которого был водитель, не имеющий права управления. Мужчина, находясь в служебном автомобиле ГАИ ГУВД, пытался передать должностным лицам взятку. Так он хотел избежать штрафа и материальных затрат в связи с принудительной отбуксировкой и стоянкой автомобиля. -0-