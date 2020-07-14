Житель Минского района хранил почти 1,2 тыс. л спиртосодержащей жидкости

14 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Барановичского ГОВД изъяли у жителя Минского района крупную партию спиртосодержащей жидкости, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Санкционированный осмотр дома, гаража и хозяйственных построек у жителя агрогородка Самохваловичи правоохранители провели вечером 13 июля. Было обнаружено 180 пластиковых пятилитровых бутылок, 13 пластмассовых канистр такого же объема, а также 21 десятилитровая канистра. В целом мужчина хранил 1175 л спиртосодержащей жидкости - продукция на сумму более Br35,2 тыс.

В отношении владельца составлен административный протокол по ч.3 ст.12.27 КоАП.

"За хранение или перемещение спиртосодержащей жидкости в объеме, превышающем допустимые пять литров, предусматривается наказание в виде штрафа от 10 до 100 базовых величин с конфискацией товара", - подчеркнули в УВД Брестского облисполкома.-0-