Житель Минского района попал на поддельный сайт банка и лишился денег

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Минского района попался на уловку киберпреступников и лишился Br1200. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Мужчина, желая оплатить коммунальные услуги, решил воспользоваться услугами интернет-банкинга. Не убедившись в правильности доменного имени, житель Минского района перешел по первой активной ссылке, ведущей на интернет-ресурс банка, после чего открылся сайт, который является хорошо сделанной копией оригинального. На фишинговом сайте потерпевший осуществил ввод логина/пароля доступа к личному кабинету, а также код подтверждения операции с пластиковой карточки, выданной банковским учреждением", - рассказали в УВД.

В тот момент, когда жертва ввела данные и нажала на активную клавишу "Войти", персональные данные моментально попадают в руки злоумышленников, после чего они похищают денежные средства с расчетных счетов банковских учреждений.

Как правило, злоумышленники стараются создать неотличимую копию интернет-ресурса банковского учреждения, а после выводят данный ресурс в топ-позиции поисковых запросов в интернете. "Граждане, не обращая внимания на доменное имя и название интернет-ресурса, осуществляют переход и попадаются на уловку киберпреступников", - сказали правоохранители.-0-