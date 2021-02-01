1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Минской области три года платил вымогателям за свои интимные снимки, сообщили БЕЛТА в МВД.

"История началась летом 2017 года. 34-летний мужчина познакомился с девушкой из Хабаровска. Загадочная Ирина попросила белоруса раздеться и запечатлеть себя на фото. Мужчина с легкостью согласился, сделав три фотографии в полный рост и бонусом - 15-секундное видео. Спустя пару часов девушка уже требовала у собеседника $2 тыс. за то, чтобы откровенную фотосессию не увидели его знакомые", - рассказали в МВД.

Когда мужчина признался, что не имеет такой суммы, девушка заставила его "оформить кредит". 15-го числа каждого месяца на протяжении трех лет мужчина получал напоминание об оплате очередной суммы в Br50. Когда ему все надоело, он решил обратиться в милицию. О своем намерении потерпевший поведал собеседнице, которая тогда разослала интимные снимки родственникам и знакомым. На тот момент мужчина уже заплатил злоумышленнице более Br2 тыс.

Возбуждено уголовное дело за вымогательство.

"МВД неустанно говорит о том, что свои интимные фото не стоит рассылать незнакомцам. Если уж с вами случилась неприятность, игнорируйте вымогателя. Удалитесь из всех соцсетей и максимально сотрите свои данные в интернете. Не стоит выходить с шантажистом на связь, торговаться, просить о пощаде. Не отвечайте на сообщения, возможно, через какое-то время о вас забудут. Ни в коем случае не говорите, что у вас есть деньги. И при первом же тревожном звоночке поспешите в милицию", - добавили правоохранители.-0-