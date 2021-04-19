Житель Могилева взламывал аккаунты и продавал информацию - его ждет суд

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Могилева. Ему инкриминированы несанкционированный доступ к компьютерной информации из корыстной заинтересованности и использование вредоносных программ. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Согласно материалам дела, обвиняемый обнаружил и скопировал в сети интернет компьютерную программу, которая автоматически подбирает и проверяет реквизиты доступа к учетным записям, например, электронной почте. Далее без разрешения и согласия владельцев учетных записей он загружал в программу базы данных паролей и логинов почтовых ресурсов для проверки действующих аккаунтов, а полученную информацию впоследствии продавал пользователям специализированного форума. При этом обвиняемый осознавал, что использование такого ПО незаконно.

В ходе предварительного следствия установлены конкретные лица, компьютерная информация о паролях и логинах которых подверглась несанкционированному доступу.

Программа, которую использовал обвиняемый, предназначена для брута почтовых сервисов - несанкционированного доступа к компьютерным системам.

После изучения материалов дела в прокуратуре Могилевской области пришли к выводам об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласились с квалификацией содеянного по ч.1 ст.354 и ч.2 ст.349 Уголовного кодекса.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Могилевской области.

Ранее примененную к жителю Могилева меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.-0-