Житель Молодечно после ухода от погони ГАИ заявил о похищении машины

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Молодечно скрылся от ГАИ, а после заявил, что неизвестный с ножом отобрал его машину, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Ночью 1 мая 30-летний житель Молодечно сообщил по номеру 102 о разбое. Он рассказал, что неизвестный с ножом похитил его авто. Правоохранители обнаружили машину на одной из улиц райцентра. Однако выяснилось, что история с разбоем вымышленная.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.400 (заведомо ложный донос, сопряженный с обвинением в тяжком преступлении) УК. Мужчина ранее был судим за угон и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
По данным следствия, он не имел водительских прав. В день сообщения о разбое ездил по городу. "Когда сотрудники ГАИ потребовали остановиться, водитель скрылся от них. Чтобы избежать ответственности, оставил свой Mercedes на одной из городских улиц. Через час пришел домой, позвонил в милицию и сообщил о преступлении", - проинформировали в СК.
Следователи напоминают, что заведомо ложный донос является уголовно наказуемым деянием. Правоохранители располагают широкими возможностями, в том числе техническими, для изобличения таких фактов.-0-