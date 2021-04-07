Житель Молодечно в Telegram-чатах оскорблял представителей власти - расследование завершено

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодечненский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела об оскорблении должностных лиц и разжигании социальной вражды. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

По данным следствия, 39-летний житель Молодечно в октябре прошлого года в мессенджере Telegram в деструктивных чатах опубликовал комментарии с оскорблениями в адрес Президента, председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов и сотрудников милиции. Комментарии содержали ненормативную лексику и были связаны с осуществлением указанными должностными лицами своих служебных обязанностей. Кроме того, осенью 2020 года мужчина опубликовал в чате сообщение, которое, согласно заключению лингвистической экспертизы, было высказыванием побудительного характера, призывающим к насильственным действиям по отношению к сотрудникам милиции.

Следователем допрошены обвиняемый, потерпевшие, к материалам дела приобщены заключения лингвистических экспертиз. При осмотре мобильного телефона мужчины подтверждена его причастность к совершению противоправных действий. При допросе обвиняемый частично признал себя виновным, пояснив, что писал эти сообщения на эмоциях.

Действия автора комментариев квалифицированы по ч.1 ст.130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды по признаку социальной принадлежности к сотрудникам милиции), ч.1 ст.368 (публичное оскорбление Президента), ст.369 (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) УК.

Расследование уголовного дела завершено. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-