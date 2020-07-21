Житель Мозыря подготовил для продажи более 180 свертков с марихуаной

21 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мозырянин подготовил более 180 свертков с марихуаной для продажи, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Оперативники наркоконтроля Мозырского РОВД совместно с сотрудниками милиции из роты ППСМ 18 июля задержали жителя райцентра. Мужчина продал знакомому сверток с измельченным растительным веществом. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое - это марихуана весом 0,44 г.

При обыске по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили еще 181 такой же сверток. Хранил мозырянин их в разных местах: в холодильнике, в шкафу с одеждой и даже в туалете. На балконе нашли приспособление для курения.

Общий вес изъятого наркотика составил около 90 г. Как пояснил неработающий мужчина, оптовые закладки он забирал за пределами Беларуси.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств c целью сбыта.-0-