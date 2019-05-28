Житель Мозыря признан виновным в ДТП с двумя погибшими и приговорен к 5,5 года лишения свободы

28 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Судом Светлогорского района постановлен приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погибли два пассажира, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

В марте 2018 года 33-летний житель Мозыря выехал со стоянки в Островце Гродненской области на Land Rover Freelander. Как выяснилось, перед началом движения он не проверил техсостояние авто и отправился в путь с неисправностями, которые мог обнаружить при визуальном осмотре шин, уточнили в суде.

Вечером того же дня мужчина ехал по автодороге Бобруйск-Мозырь-граница Украины (в направлении Мозыря). "Во время движения проявил невнимательность к возможному изменению дорожной обстановки из-за понижения температуры воздуха, мокрого снега и заснеженной проезжей части. На 51-м км дороги он выехал на встречную полосу и начал обгонять несколько авто, движущихся в попутном направлении. При этом, создавая угрозу безопасности дорожного движения, не принял немедленных мер к прекращению маневра", - рассказали в пресс-службе облсуда.

В дальнейшем его действия привели к неуправляемому заносу авто и столкновению с Mercedes-Benz Sprinter. В результате ДТП двум пассажирам Land Rover Freelander причинены тяжкие телесные повреждения, от которых они скончались на месте происшествия, а третьему пассажиру - тяжкие телесные повреждения, относящиеся к опасным для жизни. Пассажир Mercedes-Benz Sprinter получил менее тяжкие телесные повреждения.

Приговором суда мужчина признан виновным в нарушении ПДД и эксплуатации авто лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим по неосторожности причинение менее тяжкого и тяжкого телесного повреждения, смерть двух лиц. На основании ч.3 ст.317 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения, с лишением на 5 лет права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Также в пользу шести потерпевших постановлено взыскать компенсацию морального вреда на общую сумму Br155 тыс. В зале суда виновный заключен под стражу.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-