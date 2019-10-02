Житель Мозыря продал прохожему тротиловую шашку

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Мозыря продал тротиловую шашку и детонатор за Br2, сообщили БЕЛТА в МВД.

В милицию Мозыря поступило сообщение, что 64-летний мужчина ходит по городу и предлагает купить у него тротил. Оперативники уголовного розыска нашли продавца. Им оказался злоупотребляющий спиртным местный житель. Выяснилось, что мужчина уже продал за Br2 тротиловую шашку весом 400 г и электродетонатор. Покупателя оперативно нашли и изъяли у него взрывоопасное приобретение.

"Как пояснил продавец, тротил он унаследовал от умершего брата, который много лет назад работал буровиком. Согласно заключению эксперта, вещество оказалось пригодным для производства взрыва. Ранее проблем с законом ни продавец, ни покупатель не имели", - рассказали в МВД. В отношении обоих возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) УК. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

МВД напоминает, что при обнаружении оружия или боеприпасов следует сообщить о находке по номеру 102. По законодательству лицо, добровольно сдавшее указанные предметы, освобождается от уголовной и административной ответственности.-0-