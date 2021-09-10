Житель Мозыря устроил в квартире наркопритон

10 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мозырянин устроил в квартире притон для наркоманов, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Вечером 1 сентября правоохранители обратили внимание на шум, доносящийся из окна квартиры многоэтажки в одном из дворов на ул.Социалистической Мозыря. "Милиционеры вошли в подъезд и позвонили в шумную квартиру. Дверь открыл 23-летний хозяин. Правоохранители сразу обратили внимание на его поведение, а также специфический запах в помещении. В комнате была компания из 6 человек 19-23 лет. На столе было рассыпано высушенное растительное вещество, а вокруг лежали предметы, схожие с приспособлениями для употребления наркотиков", - рассказали в УВД.

На месте работала следственно-оперативная группа. В квартире и на балконе обнаружили более 340 г растительного вещества. Согласно заключению эксперта, это марихуана.

Как выяснилось, 23-летний мозырянин собрал наркосодержащее растение, высушил и употреблял его. Также постоянно приглашал друзей для распития спиртного и употребления зелья.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков, психотропов, их прекурсоров и аналогов, а также за предоставление помещений для изготовления, переработки и потребления наркотиков, психотропов, их аналогов или других одурманивающих веществ. Он задержан.-0-