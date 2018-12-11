Житель Новогрудского района из-за давней обиды избил мужчину до смерти

11 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Новогрудского района из-за давней обиды за сломанный нос избил до смерти мужчину, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Между двумя мужчинами когда-то возник конфликт, переросший в драку. У жителя Новогрудского района 1999 года рождения тогда был сломан нос.

"Молодой человек об этом не забыл и в какой-то момент решил расквитаться. 9 декабря вместе со своими товарищами пришел к дому обидчика и вызвал 31-летнего мужчину на улицу", - рассказали в пресс-службе УВД. Разговор не состоялся, молодой человек попросту избил оппонента.

Потерпевший пошел домой, однако, вскоре почувствовал себя плохо, вызвал скорую. Несмотря на усилия медиков по дороге в больницу мужчина скончался.

Причиной смерти стали тяжкие телесные повреждения. О возможном криминальном характере травм поступило сообщение в правоохранительные органы. Сотрудники милиции выяснили все обстоятельства произошедшего, а также установили личность подозреваемого. Молодой человек задержан, уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть".-0-