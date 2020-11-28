Житель Новополоцка получил 1,5 года колонии за насилие над правоохранителем

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Новополоцка получил 1,5 года колонии за насилие над правоохраненителем. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

"События разворачивались 13 сентября в Новополоцке во время несанкционированного массового мероприятия. 37-летний новополочанин в ходе столкновения с силовиками ударил сотрудника правоохранительных органов", - рассказали в УВД.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также осужденный должен возместить потерпевшему причиненный моральный вред в размере Br1 тыс. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован либо опротестован.-0-