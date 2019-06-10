Житель Новополоцка скрыл имущество от судебного исполнителя и лишился свободы

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Новополоцка скрыл от судебного исполнителя имущество, подвергнутое аресту, в результате в отношении него возбудили уголовное дело, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Витебской области.

Еще 29 августа 2018 года 27-летний житель Новополоцка был осужден за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения. В качестве наказания суд назначил ему тогда 2 года лишения свободы с отсрочкой его исполнения на 1 год 6 месяцев, а также штраф в размере 30 БВ, или Br735. В ходе досудебного разбирательства следователь наложил арест на имущество обвиняемого - смартфон iPhone 6, который оставил владельцу на ответственное хранение.

После вступления приговора в силу безработный новополочанин не уплатил штраф. В результате судебные исполнители потребовали от должника предоставить им мобильный телефон для его реализации и погашения штрафа за счет вырученных денег. Молодой человек не захотел расставаться с гаджетом и сообщил, что продал его в Россию, куда якобы выезжал по своим делам.

В 2018 году фигуранта, когда он принимал на хранение свой мобильный телефон после наложения на него ареста, следователь письменно предупреждал об ответственности по ст.409 УК за порчу, израсходование, сокрытие либо отчуждение имущества, которое было подвергнутого описи или аресту.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело о сокрытии имущества, подвергнутого аресту. Во время предварительного следствия он сознался в обмане, выдал телефон, но ответственность ему все же пришлось понести. Суд Новополоцка по ст.409 УК назначил 2 месяца ареста. К этому суд присоединил неотбытое наказание в виде лишения свободы и штрафа по предыдущему приговору. Окончательно назначено 2 года 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима со штрафом, который пока не выплачен. Приговор вступил в законную силу.-0-