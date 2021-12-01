Житель Новополоцка задержан за обучение тактике действий во время массовых беспорядков

1 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Задержан новополочанин, который обучал тактике действий при массовых беспорядках. Такая информация размещена в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

Оперативники ГУБОПиК установили активного участника протестного движения, который в августе прошлого года целенаправленно занимался сбором информации, необходимой для обучения и подготовки участников массовых беспорядков.

Используя вымышленное имя, 20-летний житель Новополоцка через различные деструктивные интернет-ресурсы призывал к погромам, поджогам, уничтожению имущества, а также вооруженному сопротивлению представителям власти. В частности, через чаты в месседжерах и комментарии в соцсетях он давал советы по организации столкновений с правоохранителями и применению оптимальной тактики, затрудняющей сотрудникам милиции выполнение служебного долга.

За подготовку и обучение людей для участия в массовых беспорядках в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.-0-