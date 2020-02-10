Житель Октябрьского района утонул в реке

10 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Октябрьском районе 63-летний местный житель погиб на реке Нератовка, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист Гомельской областной организации ОСВОД Владимир Акулин.

Трагедия произошла 9 февраля около 15.00. По предварительной информации, мужчина прогуливался с собакой, вышел на реку, тонкий лед проломился. Очевидцы рассказали, что мужчина пытался встать, но ушел под воду. При этом глубина реки в этом месте примерно 60 см.

На место ЧП вызвали экстренные службы, пострадавшего достали из воды, но помочь ему не смогли. По факту гибели мужчины проводится проверка.

В ОCВОДе настоятельно рекомендуют не выходить на лед на водоемах.-0-