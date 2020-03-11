Житель Осиповичей обвиняется в хищении с помощью компьютерной техники

11 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Житель Осиповичей обвиняется в хищении путем использования компьютерной техники, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

В январе прошлого года 20-летний житель Осиповичей гостил у своей родственницы в Бобруйске. Женщина попросила племянника сходить в магазин и дала ему свою банковскую карточку. Вернувшись с покупками, он отдал ей карту, однако запомнил реквизиты платежного средства. Парень решил прокачать свой аккаунт в популярной онлайн-игре.

В течение месяца молодой человек 23 раза приобретал различные премиальные бонусы в игре, используя при этом данные карты. Всего было потрачено более Br350. Молодой человек рассчитывал, что из-за списания небольших средств родственница не заметит пропажи.

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч.2 ст.212 УК, он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.-0-