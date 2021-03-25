Житель Осиповичского района дважды ограбил 88-летнюю минчанку

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками отдела уголовного розыска Центрального РУВД столицы установлена личность мужчины, похитившего с применением насилия золотые украшения у 88-летней минчанки. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В оперативно-дежурную службу поступила информация о том, что в отношении престарелой жительницы столицы совершено преступление. "Как сообщила потерпевшая, в один из дней к ней в квартиру пришли неизвестные женщина и мужчина, которые представились волонтерами и предложили помощь. Пенсионерка пояснила посетителям, что не нуждается в посторонней помощи, в ответ на что последние потребовали оплатить стоимость топлива, которое было использовано для поездки. После отказа престарелой минчанки мужчина с применением насилия похитил золотые серьги и скрылся. Через несколько дней обидчик пенсионерки вернулся и аналогичным способом похитил принадлежащее ей кольцо, после чего женщина обратилась за помощью в милицию", - рассказали в ГУВД.

Оперативниками была установлена личность грабителя. Ранее неоднократно судимый, в том числе за грабеж, неработающий 35-летний житель Осиповичского района похищенные золотые изделия сдал в ломбард, после чего уехал из столицы. Сотрудниками уголовного розыска Центрального РУВД совместно с коллегами из ОМОНа ГУВД Мингорисполкома мужчина был задержан в Осиповичах и доставлен в Минск.

Материалы переданы в Центральный (Минска) РОСК. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.-0-