Житель Островецкого района призывал к насилию в отношении милиционеров

18 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Жителю Островецкого района придется ответить по закону за призывы к насилию в отношении милиционеров, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Пользователь разместил в одном из пабликов социальной сети "ВКонтакте" в августе призыв к насилию в отношении сотрудников милиции. Мужчина заявлял о готовности избивать правоохранителей и "проливать их кровь". Сотрудники управления по Витебской области главного управления собственной безопасности МВД установили личность автора сообщения. Им оказался 40-летний ранее не судимый житель Островецкого района Гродненской области.

Мужчина пояснил, что сделал это, начитавшись информации, размещаемой в Telegram-каналах. Признав свою вину, он принес извинения сотрудникам милиции.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст.130 УК, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.-0-