Житель Пинска распространял психотропы в Гомельской области

12 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Пинска Брестской области распространял психотропы в Гомельском регионе, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

На неработающего жителя Пинска вышли оперативники Гомельского областного наркоконтроля совместно с коллегами из Гомельского РОВД.

Установлено, что молодой человек в составе организованной преступной группы работал наркодилером интернет-магазина по продаже психотропов. Днем 10 ноября парня задержали в Осовцах Гомельского района. У пинчанина обнаружили кристаллическое порошкообразное вещество. По заключению специалиста ГКСЭ по Гомельской области, изъятое - альфа-PVP общей массой 160 г. При обыске на гомельской съемной квартире нашли весы, изоленту и фасовочные пакеты.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.328 УК. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Фигурант, который ранее не привлекался к уголовной ответственности, задержан.-0-