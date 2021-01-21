Житель Полоцка задержан за оскорбление преподавателя Академии МВД и призывы к насилию

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21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За оскорбление преподавателя Академии МВД и призывы к насилию задержан житель Полоцка. Такую информацию разместила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА. На 33-летнего мужчину вышли оперативники витебского управления ГУБОПиК МВД во время работы по установлению лиц, которые могут быть причастны к экстремизму и участию в массовых беспорядках. "Под различными никнеймами он публиковал сообщения в региональных чатах радикального толка и призывал к насилию над правоохранителями. Посты содержали прямые инструкции по противодействию сотрудникам милиции. Также горожанин разместил в одном из пабликов фотографию преподавателя Академии МВД с ее личными данными и оставил под снимком оскорбительные комментарии, унижающие честь и достоинство женщины", - рассказали в МВД. Автор сообщений задержан и находится в СИЗО. Следователи возбудили уголовные дела за оскорбление представителя власти и разжигание социальной вражды и розни. Выяснилось, что мужчина являлся активным участником протестов, проходивших в Полоцке, Новополоцке и Минске.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!