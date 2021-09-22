Житель Пружанского района дал банковскую карту знакомому и лишился более Br7 тыс.

22 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Пружанского района лишился более Br7 тыс., поделившись банковской картой со знакомым, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В Пружанский РОВД обратился 53-летний сельчанин и сообщил, что несколько дней назад с его банковского счета исчезли более Br7,2 тыс., оставшихся от продажи квартиры. Со слов заявителя, несколько дней подряд он принимал гостей и распивал с ними спиртное. Когда алкоголь заканчивался, хозяин отправлял друзей в магазин за добавкой. За покупки они рассчитывались его карточкой. Через некоторое время сельчанин обнаружил пропажу денег.

Оперативники установили, что к произошедшему причастен 35-летний гость потерпевшего. Мужчина признал вину и пояснил, что снял с чужой карточки в банкомате наличные за три операции. Часть денег он потерял, а остальные потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.-0-