Житель Пружанского района нашел в сарае наган

25 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Пружанского района обнаружил на чердаке сарая оружие, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

В органы внутренних дел обратился житель деревни Арабники. Мужчина наводил порядок на чердаке хозяйственной постройки, когда сильные порывы ветра размели солому, которой был покрыт пол. На очищенном настиле он увидел кобуру, в которой находился револьвер. Со слов хозяина подворья, ранее постройка принадлежала другому владельцу.

На место выехала следственно-оперативная группа с участием специалиста ГКСЭ. Оружие изъяли. Для установления его модели и пригодности для стрельбы проводится баллистическая экспертиза. Предварительно речь идет о револьвере системы Нагана образца 1895 года. Проводится проверка.-0-