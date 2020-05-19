Житель Пуховичского района предстанет перед судом за хищение телефона и денег с карты знакомой

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Октябрьского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении жителя Пуховичского района, который обвиняется в мошенническом завладении мобильным телефоном и хищении денег с банковской карты знакомой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минска.

Мужчина, который ранее уже был неоднократно судим, на одном из сайтов познакомился с девушкой. Молодые люди договорились о личной встрече в столице. Обвиняемый решил арендовать квартиру на сутки. В телефонном разговоре с потерпевшей сообщил, что для оплаты аренды ему необходимо продать свой мобильный телефон. Девушка предложила принять во временное пользование ее старый аппарат.

Накануне свидания обвиняемый подъехал к знакомой, забрал ее телефон, а на следующее утро, изначально не намереваясь возвращать устройство, продал его на одном из рынков столицы. На вырученные деньги в тот же день арендовал квартиру, купил спиртное и продукты питания. Позже мужчина взял из кошелька девушки, когда она вышла из комнаты, банковскую платежную карту, информацию о ПИН-коде к которой ранее обнаружил в ее старом телефоне. Карта, к слову, была выдана на имя бывшего мужа потерпевшей, после развода она не успела ее вернуть. На следующий день обвиняемый снял с похищенной карты в банкомате Br800.

После проверки материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Избранную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор с учетом личности мужчины оставил без изменения.

Уголовное дело находилось в производстве Октябрьского (города Минска) районного отдела Следственного комитета.-0-